Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR проводит большую работу по цифровой трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу временно исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

"SOCAR в рамках своей стратегии до 2035 года планирует трансформироваться в энергетическую компанию. Мы открываем новую эру в истории нашей компании. Несмотря на эту стратегию, работы по производству нефти и газа будут продолжены. Хочу также подчеркнуть, что наша компания имеет свои представительства в Турции, Грузии. Там ведутся крупные работы по цифровой трансформации, и эти работы проводятся и у нас в стране", - сказал Наджаф.

Он подчеркнул, что все поставленные перед SOCAR цели - как в области перехода в цифровую среду, так и в обеспечении энергетической безопасности - будут достигнуты.