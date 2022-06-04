Созданные в Азербайджане условия для инвесторов вызывают большой интерес международных организаций

Условия, созданные в Азербайджане для инвесторов, вызывают большой интерес со стороны международных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу управляющий директор и председатель TotalEnergies Регис Агут в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, Total Energies сотрудничает с Азербайджаном как в области нефти и газа, так и в альтернативной энергетике.

"Сегодня мы в Шуше - сердце Карабаха. Этот регион в ближайшее время достигнет нулевых выбросов. Это позволит достичь данной цели и в других городах Азербайджана, а также в других странах. Возможности и условия, которые создало правительство Азербайджана для инвестиционных компаний и инвесторов, вызывают большой интерес со стороны международных организаций", - подчеркнул он.