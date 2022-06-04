В Шуше состоялось подписание документов в сфере альтернативной энергетики

В ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий", которая проходит в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и bp.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный документ предусматривает изучение потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане, сотрудничество в этой области и реализацию совместных проектов.

Как сообщает в субботу Trend, документ подписали временно исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф и региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Masdar (ОАЭ).Этот документ подписали Ровшан Наджаф и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами.

В рамках этого меморандума планируется сотрудничать в области возобновляемых источников энергии.

Целями подписания обоих документов являются обеспечение декарбонизации нефтегазовых операций, применение передовых технологий в области энергоэффективности и совместного развития возобновляемых источников энергии.