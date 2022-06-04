Азербайджан обладает одним из лучших потенциалов в солнечной энергетике

bp стремится к достижению нулевого выброса к 2050 году и будет помогать Азербайджану в этом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, Азербайджан, безусловно, обладает большим потенциалом в этом отношении.

"Азербайджан обладает не только очень устойчивым нефтегазовым сектором, который мы совместно развиваем в течение последних 30 лет, но и огромным потенциалом солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Азербайджан обладает, возможно, одним из лучших потенциалов в солнечной энергетике. Мы должны объединить усилия и для того, чтобы качественно использовать эти ресурсы", - добавил Джонс.