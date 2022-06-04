Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе для централизованного решения вопросов в Карабахе провела заседание

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании, проведенном в видеоформате, приняли участие представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики и сельского хозяйства, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Представитель министерства экономики сообщил, что в рамках мер по обеспечению первичных потребностей (столовая, продовольственные товары, аптека, медицинские пункты, производство хлеба, банкоматы и т.д.) лиц, работающих на освобожденных территориях, запланирована поездка 2-4 июня 2022 года предпринимателей по маршрутам Физули-Джабраил-Ходжавенд, Кяльбаджар-Лачин, Тертер-Агдам, Губадлы-Зангилан.

До сегодняшнего дня в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики поступило 1 152 обращения от предпринимателей в связи с осуществлением деятельности на освобожденных территориях. 747 заявок поступило от местных, 405 - иностранных компаний.

В 2021-2022 сельскохозяйственном году на освобожденных территориях Азербайджана министерством сельского хозяйства были проведены пахотные работы и посев на площади 50 393 гектара.

В мае пчелиные семьи, принадлежащие фермерам из Кяльбаджарского, Лачинского, Ходжавендского, Физулинского, Джабраильского и Губадлинского районов, были переселены на пастбища. Продолжается процесс переселения на пастбища пчелиных семей, а также сельскохозяйственных животных.

В ходе заседания сотрудник Государственного агентства по туризму представил "Концепцию развития туризма села Дашалты". Он предоставил подробную информацию о прогнозах по показателям развития сектора туризма в Дашалты и финансовых механизмах в связи с этим.

Он также отметил, что Государственное агентство по туризму Азербайджана в мае текущего года в рамках мер по обеспечению устойчивого развития туризма произвело осмотр территорий в поселке Истису Кяльбаджарского района, и с учетом многогранного туристического потенциала Кяльбаджарского района в настоящее время разрабатывается "Концепция развития туризма Кяльбаджара", которая будет включать в себя рациональное использование туристических ресурсов, стратегические цели, виды туризма, направления развития туристических и рекреационных зон.

Представленные на заседании отчеты были обсуждены членами рабочей группы, были приняты соответствующие решения.