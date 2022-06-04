Сколько предпринимателей хотят работать в Карабахе?

Обнародовано число обращений предпринимателей, связанных с осуществлением деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает Day.Az.

Как было отмечено на состоявшемся сегодня заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана уже поступили 1 152 обращения от предпринимателей в связи с осуществлением деятельности на освобожденных территориях.

747 заявок поступило от местных, 405 - от иностранных компаний.