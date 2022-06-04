В Шуше завершилась специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели

Бакинская энергетическая неделя завершилась специальной сессией "Путь к нулевому выбросу углеводородов. Потенциал и возможности зеленой "энергии" в Карабахском регионе", прошедшей в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend, четвертого июня в Шуше состоялось специальное заседание с участием более 100 местных и иностранных представителей, передает Day.Az.

В нем приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, первый вице-президент, исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, управляющий директор и председатель Total Energies Регис Агут, исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами, директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон.

Напомним, что 1-4 июня в рамках Бакинской энергетической недели также состоялись 27-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия", 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка "Энергетика и возобновляемые источники энергии" и 27-й Энергетический форум.