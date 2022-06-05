Британское агентство рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Британское экспортно-кредитное агентство (UK Export Finance - UKEF) активно отслеживает проекты в сфере солнечной энергетики в Азербайджане и рассматривает в будущем возможность сотрудничества со страной по другим проектам в области ВИЭ, сообщили Trend в UKEF, передает Day.Az.

"UKEF активно изучает проекты в области возобновляемых источников энергии за рубежом, в том числе в Азербайджане. Кредиты агентства на сумму около двух миллиардов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) были направлены на финансирование "зеленых" проектов", - сказали в UK Export Finance.

"UKEF с 2019 года выделило более 800 миллионов фунтов стерлингов (один миллиард долларов) на проекты в области возобновляемых источников энергии за рубежом. Создав новую команду в сфере страхования из 20 человек, мы более чем в три раза увеличиваем ресурсы UKEF для финансирования сделок в секторе ВИЭ, а именно по проектам в области использовании энергии ветра, солнца и экологически чистого водорода", - сообщили в агентстве.

Агентство располагает четырьмя миллиардами фунтов стерлингов (пять миллиардов долларов) для поддержки нового бизнеса и приветствует подачу новых заявок в этой сфере.