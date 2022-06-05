Обнародован показатель по росту оборота Бакинской фондовой биржи за год

В январе - мае 2022 года оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 7,415 миллиарда манатов, что на 7,93 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ.

На государственные ценные бумаги пришлось 55,76 процента оборота БФБ, или 4,135 миллиарда манатов.

Оборот корпоративных ценных бумаг на бирже вырос на 205 процентов по сравнению с январем - маем 2021 года, составив 411,136 миллиона манатов, операций РЕПО - на 25 процентов, до 2,839 миллиарда манатов.