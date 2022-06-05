Промзоны способствуют расширению предпринимательской деятельности в Азербайджане

Промышленные зоны способствуют расширению предпринимательской деятельности в Азербайджане.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев, передает Day.Az.

По его словам, промзоны способствуют развитию эффективности бизнеса, созданию высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, снижают зависимость от нефти и газа, повышают занятость населения.

"Хочу отметить, что одним из важнейших направлений экономической политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является развитие промышленности, в особенности ненефтяной. В числе других направлений особое внимание уделяется эффективному использованию имеющихся природных и экономических ресурсов, росту промышленного производства, созданию новых предприятий. Кроме того, сегодня осуществляются системные и ориентированные на результат меры по созданию продукции с добавочной стоимостью, применяются современные технологии. Особое значение приобретает применение прогрессивных механизмов в соответствии с требованиями экономического развития новой эпохи, создание индустриальных зон (технопарков)", - сказал Нуриев.

Он напомнил, что в целях совершенствования управления промзонами в прошлом году при министерстве экономики Азербайджана было создано Агентство по развитию экономических зон.

"Деятельность нашего агентства охватывает шесть промышленных зон в Сумгайыте, Пираллахи, Мингячевире, Гарадаге, Агдаме, Джебраиле, а также промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина". Также в ведении нашего агентства находятся четыре промышленных района: Сабирабадский, Масаллинский, Нефтчалинский, Гаджигабульский и 51 агропарк", - сказал Нуриев.