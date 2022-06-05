Ожидается увеличение экспорта азербайджанского газа в ЕС

Если Азербайджан сохранит на протяжении 2022 года нынешний уровень экспорта газа в Европу, то этот показатель увеличится примерно на три миллиарда кубометров в годовом исчислении.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Глобальный газовый отчет-2022, опубликованный Международным газовым союзом (IGU), Snam и Rystad Energy.

"Еврокомиссия представила планы по увеличению импорта газа по трубопроводам из нероссийских источников на 10 миллиардов кубометров до конца 2022 года. При этом ожидается, что большая часть этих дополнительных объемов будет поступать из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Для достижения этой цели имеется достаточно свободных трубопроводных мощностей, но остается вопрос способности этих стран увеличить добычу на своих месторождениях. Норвежское нефтяное управление (NPD) опубликовало пересмотренный прогноз добычи в феврале 2022 года, предусматривающий увеличение добычи природного газа в 2022 году на 5,15 миллиарда кубометров. В апреле 2022 года Eni и Sonatrach подписали соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию до девяти миллиардов кубометров в год в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.