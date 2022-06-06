Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан может сыграть важную роль в преодолении энергетического кризиса в Европе.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну.

"Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия Бакинской энергетической недели подчеркнул, что с первого контракта о долевом разделе добычи, подписанного с иностранными компаниями в 1994 году, по сегодняшний день в контрактах не изменено ни одного слова. Это показывает, что Азербайджан является надежным партнером. В новой геополитической ситуации Азербайджан может стать стратегическим партнером не только Молдовы, но и Европы в целом, предоставив альтернативный маршрут доставки газа, нефти, возобновляемых источников энергии. Я надеюсь, что этот энергетический кризис закончится как можно скорее, и думаю, что Азербайджан действительно может сыграть важную роль в преодолении этого кризиса", - сказал он.

Спыну считает, что Азербайджан может стать одним из стратегических партнеров Молдовы в диверсификации источников энергии.

"Мы столкнулись с энергетическим кризисом во всем мире, и он очень сильно затронул Европу,в том числе Молдову. Мы пытаемся найти разные источники для снабжения Молдовы энергоресурсами. Бакинская энергетическая неделя является одним из крупнейших мероприятий, посвященных интересующей нас теме, и поэтому мое присутствие здесь было обязательным. В первый день я встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Я также встретился с министром сельского хозяйства Инамом Керимовым, так как я являюсь сопредседателем межправительственной комиссии от Молдовы, а Керимов - сопредседателем от Азербайджана. Мы обсудили организацию следующего заседания комиссии. Последнее такое заседание было проведено 10 лет назад, поэтому мы думаем, что пришло время провести следующую встречу. Мы решили организовать его в начале сентября и начать подготовку. У меня также была встреча с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. У нас состоялись очень плодотворные дискуссии об улучшении наших экономических связей, коммерческих отношений и инвестировании в проекты в Молдове и Азербайджане. Ожидается, что на встрече в сентябре у нас будут конкретные результаты", - сказал вице-премьер Молдовы.

Он отметил, что Молдова заинтересована в получении газа по "Южному газовому коридору".

"Мы очень тесно сотрудничаем с Румынией и Болгарией. Болгария уже подключена к "Южному газовому коридору", и Румыния также ведет работу в этом направлении. Конечно, мы с нетерпением ждем возможности принять в этом участие. Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах. У нас имеется интерконнектор с Румынией, которая связана интерконнектором с Болгарией, а последняя уже подключена к "Южному газовому коридору". Трансбалканский газопровод также может быть рассмотрен как вариант доставки газа в Молдову. Я не могу точно сказать, сколько газа Молдова рассчитывает получить по "Южному газовому коридору", так как на данный момент ведутся обсуждения. Молдова потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год. Мы хотели бы подписать контракт на получение газа в диапазоне от 1 до 3 миллиардов кубометров в год", - пояснил Спыну.

Он добавил, что ситуация с энергетической безопасностью в Молдове сейчас очень сложная.

"Российско-молдавская компания "Молдовагаз" имеет пятилетний контракт с "Газпромом". В настоящее время мы получаем газ от "Газпрома", но по поводу продолжения поставок в будущем есть неясности. Самый сложный вопрос связан с ценами, так как Молдова - небогатая страна и цены на газ для нас огромные. За последние 7-8 месяцев тарифы для населения выросли в 5 раз, что совершенно не по карману большинству нашего населения. Инфляция в Молдове составляет около 27-30 процентов, что отчасти связано с высокими ценами на газ, а также на нефть, которые растут день ото дня на международном рынке. Итак, у нас есть ряд задач: во-первых, обеспечить безопасность поставок, во-вторых, договориться о ценах, которые могли бы быть доступными для таких стран, как Молдова, так как мы не можем платить за газ по рыночным ценам, которые слишком высоки", - добавил он.

Спыну отметил, что технически Молдова может получать газ отовсюду.

"Главный вопрос не в том, как получить газ, а в том, чтобы иметь контракт, приемлемый для экономики, для домохозяйств в Молдове. Мы также ускорили нашу работу по развитию возобновляемых источников энергии. Сейчас мы работаем над изменением соответствующего законодательства, чтобы оно было привлекательным для инвесторов. Мы планируем следующей осенью провести тендеры, и, конечно же, пригласим и азербайджанских инвесторов для участия в этих тендерах", - заключил вице-премьер Молдовы.