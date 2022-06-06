Развитие возобновляемых источников энергии может повысить экспортный потенциал азербайджанского газа.

Об этом Trend сказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Гульмира Рзаева, передает Day.Az.

"Согласно оценкам, к 2030 году 30 или даже 40 процентов производства энергии в стране могут приходиться на возобновляемые источники энергии, и это довольно много. Азербайджан обладает огромным потенциалом в этом отношении", - сказала Рзаева.

По ее словам, это может высвободить около 2,5-3,5 миллиарда кубометров газа для экспорта.

"Это небольшие значения, учитывая тот факт, что потребность Азербайджана в газе составляет около 13 миллиардов кубометров. Тем не менее есть большой потенциал роста", - добавила эксперт.

Касательно других путей расширения экспорта азербайджанского газа Рзаева отметила, что в Азербайджане есть ряд уже открытых месторождений, по которым необходимо принять окончательное инвестиционное решение, чтобы начать добычу.

Инвестиции являются серьезной проблемой, потому что рынок должен быть обеспечен до того, как консорциум, или разработчики месторождения примут окончательное решение. Например, в Европе, если у кого-то нет долгосрочных контрактов с покупателями, они не могут инвестировать и начать производство на рынке, пояснила она.

"Что необходимо Азербайджану, так это заключение долгосрочных контрактов с покупателями. Это своего рода модель "Шах Дениз-2". Правительству необходимо подписать долгосрочные контракты, принять окончательное инвестиционное решение, начать разработку открытых месторождений, при необходимости расширить инфраструктуру и начать экспорт газа примерно в течение 4-5 лет", - сказала Рзаева.

По мнению эксперта, необходимо разработать третью фазу "Шах Дениз", на которой можно добывать более 10 миллиардов кубометров газа.

"Это более эффективно, чем высвобождение небольших объемов. Если Азербайджан сделает это в ближайшие от 3 до 5 лет, это значительно увеличит экспортный портфель Азербайджана", - добавила она.