Всемирно известный журнал Global Finance объявил победителей премии "Лучший банк года". Банк АВВ вошел в список лучших банков Азиатско-Тихоокеанского региона.

В отборе приняли участие претенденты более чем из 150 стран. Основными критериями отбора в этом году стали рост активов, прибыльность, доступность, стратегическое партнерство, развитие бизнеса, применение инновативных решений в продуктах и ​​услугах. Кредитные рейтинги банков, анализ независимых аналитиков и мнения экспертов также учитывались при оценке.

В октябре текущего года победители получат награды на ежегодном собрании Международного валютного фонда в Вашингтоне .

Звание "Лучшего банка года" по мнению журнала Global Finance также получили такие банки, как: Akbank, Türkiye Finans Katilim Bankasi A.Ş., Deutsche Bank, Bank of America, Raiffeisen Bank, Swedbank, Lloyds Bank и другие. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Журнал Global Finance издается с 1987 года. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Число читателей достигает более 50 000. Журнал издается в 193 странах мира. В эту аудиторию в основном входят руководители крупных компаний, в том числе и международных финансовых организаций. Награды, ежегодно присуждаемые банкам данным изданием, считаются стандартом надежности и совершенства в финансовом мире. Выбор производится с учетом мнения руководителей корпоративных финансовых институтов, банкиров, технологических консультантов, а также финансовых аналитиков со всего мира.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.