Отмечается значительный рост доходов бюджета Азербайджана

В бюджете Азербайджана в связи с ростом цен на нефть отмечается значительный рост доходов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его мнению, эта тенденция до конца года сохранится.

"Мы делаем определенные прогнозы по инфляции, однако ее рост в значительной степени связан с импортом. В связи с проводимыми Государственной налоговой службой реформами мы ожидаем номинального роста ВВП. В то же время выражаю уверенность, что ГНС обеспечит субъектов предпринимательской деятельности новыми кассовыми аппаратами. Реализация этого проекта поспособствует созданию в будущем новых инструментов поощрения предпринимательства", - сказал Байрамов.

Замминистра подчеркнул, что работа, проводимая в экономическом секторе, приносит позитивные результаты.

"Считаю, что проводимая работа поспособствует дальнейшему увеличению доходов бюджета, формированию законодательной базы, обеспечению прозрачности ведения бизнеса", - добавил он.