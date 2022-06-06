Новшество в платежах "Азеришыг"

Благодаря предоставлению истории на онлайн-сервисе, абоненты смогут сами просматривать свои ежемесячные и годовые отчеты.

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов.

Он отметил, что абоненты смогут видеть последовательность платежей и их зачисление.

"Также на электронном портале будет возможна онлайн-подача заявок и подписание договоров. Договора могут подписываться через ASAN imza", - добавил Г.Гамидов.