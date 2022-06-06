Совет директоров ИБР принял резолюцию о членстве Азербайджана в Исламской корпорации

На 47-м заседании Совета директоров Исламского банка развития (ИБР) в Шарм-эль-Шейхе (Египет) принята резолюция о членстве Азербайджана в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, входящей в ИБР.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым провела ряд встреч в рамках заседания, в том числе с вице-президентом ИБР Мансуром Мухтаром.

Было подчеркнуто, что стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, поддержке малого и среднего бизнеса, финансировании банков, энергетической и продовольственной безопасности.

Кроме того, были затронуты вопросы создания "зеленой" и устойчивой инфраструктуры, поддержки человеческого капитала.

Стороны обсудили также вопросы экспорта, дальнейшие совместные шаги в этой сфере.