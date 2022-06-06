Завершается нанесение асфальта на 14-километровом участке дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

Строительство автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по указанию главы нашего государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается высокими темпами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая протяженность дороги составляет 39.7 км.

На участке дороги протяженностью 14 км завершается нанесение асфальтобетонного покрытия, а на участке протяженностью 25.7 км в соответствии с I технической категорией выполняются работы по строительству дорожного полотна шириной 21.5 м.

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана с соблюдением "Строительных норм и правил". Строительство дороги планируется завершить в 2023 году.