https://news.day.az/economy/1468469.html Снижен размер льготы для пассажиров авиарейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку
Снижен размер льготы для пассажиров авиарейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О предоставлении льгот для пассажиров рейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку".
Как передает Day.Az, внесены изменения в постановление №210 от 27 декабря 2007 года.
С сегодняшнего дня размер скидки для каждого пассажира, являющегося гражданином Азербайджана, снижен до 10 манатов. Отметим, что ранее это были 20 манатов.
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