Состоялась встреча правления Агентства по развитию МСБ с представителями центров развития предпринимательства

Состоялась встреча правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с представителями центров развития МСБ. Во встрече, организованной в гибридном формате, приняли участие представители центров развития МСБ, действующих в 21 городе и районе страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов сказал, что просвещение предпринимателей, повышение их знаний и навыков являются приоритетными направлениями. Было отмечено, что основной целью политики по повышению знаний и навыков МСБ является определение потребностей предпринимателей в соответствии со стратегическими целями и обеспечение приобретения ими практических компетенций в соответствии с направлениями деятельности. Привлечение частного сектора к повышению знаний и навыков предпринимателей широко используется в международной практике. Центры развития МСБ управляются различными компаниями-операторами. В 2021-2022 годах центрами развития МСБ было организовано 1 883 тренинга, которыми воспользовались около 24 тысяч субъектов МСБ. Было оказано 20 000 часов консультационных услуг 4 000 субъектам МСБ. При поддержке центров развития МСБ было подготовлено около 500 бизнес-планов, предусматривающих создание нового и развитие существующего бизнеса, создано 100 новых субъектов МСБ.

На встрече обсуждались меры, связанные с деятельностью центров развития МСБ, оказываемая ими поддержка, более эффективная и ориентированная на результат организация их деятельности, заслушаны предложения центров развития МСБ.