Казахстан примет ряд мер для развития Транскаспийского транспортного маршрута
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Казахстан примет ряд мер для развития перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным ведомства, планируется создание "контейнерного хаба" на базе СЭЗ "Морской порт Актау".

В то же время будет проведен международный конкурс по определению инвестора. Предполагается привлечь всемирных контейнерных операторов, таких как PSA International, Maersk и MSC.

"Пополнение торгового флота четырьмя паромами предусматривается с привлечением частного бизнеса. Кроме того, министерство планирует реализацию ряда проектов в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития Казахстана" до 2025 года. Строительство вторых путей и электрификация участка железной дороги Достык - Мойынты запланированы на 2022-2025 годы", - отметили в министерстве.

По его данным, реализация данного проекта позволит повысить скорость контейнерных поездов и увеличить пропускную способность участка в пять раз.

Также на 2022-2023 годы запланировано строительство обводной железнодорожной станции Алматы.

"Реализация данного проекта позволит сократить сроки транспортировки транзитных грузов на двое суток, а также разгрузить станцию Алматы на 40 процентов. Строительство железнодорожной линии Мактарал - Дарбаза запланировано на 2023-2024 годы, в ходе которого предусмотрено создание дополнительного железнодорожного перехода с Узбекистаном и соединение Мактаральского района прямым сообщением с другими регионами Казахстана без заезда на территорию Узбекистана", - сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что до 2025 года в Казахстане планируются строительство и реконструкция автомобильных дорог протяженностью 12 тысяч километров.

"Реализация вышеуказанных проектов позволит повысить скорость транзитных перевозок по территории Казахстана", - подчеркнули в министерстве.