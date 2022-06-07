Болгария получила первый танкер со сжиженным газом из США

Первый танкер из США со сжиженным газом для Болгарии разгружается на одном из терминалов в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

Отмечается, что разгрузка танкера займет около 18 часов.

"Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение", - сообщил эксперт в области энергетики Васил Начев.