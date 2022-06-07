https://news.day.az/economy/1468513.html Болгария получила первый танкер со сжиженным газом из США
Болгария получила первый танкер со сжиженным газом из США
Первый танкер из США со сжиженным газом для Болгарии разгружается на одном из терминалов в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на Минэнерго Болгарии.
Отмечается, что разгрузка танкера займет около 18 часов.
"Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение", - сообщил эксперт в области энергетики Васил Начев.
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