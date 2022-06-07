Азербайджанская нефть подскочила в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого июня выросла на 1,2 доллара относительно предыдущего показателя и составила 127,13 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,2 доллара - до 126,07 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,14 доллара, составив 85,5 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого июня повысилась на 1,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 124,68 доллара за баррель.