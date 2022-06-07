Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном может достигнуть миллиарда долларов

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в первом квартале 2022 года вырос втрое.

Об этом сказал в ходе торгово-экономической миссии генеральный директор АО "QazTrade" Азамат Аскарулы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в январе-марте нынешнего года товарооборот между странами достиг 100 миллионов долларов.

"Уверен, что по итогам этого года товарооборот достигнет 500 миллионов долларов, а в перспективе мы сможем достигнуть миллиарда", - сказал Аскарулы.

Он подчеркнул, что в основном в Азербайджан поставляется такая продукция, как сталь и металлические изделия, железнодорожная техника, локомотивы, пшеница.

"В этом направлении ожидается подписание двустороннего документа", - сказал гендиректор.