https://news.day.az/economy/1468549.html Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству - ФОТО
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству - ФОТО
В Баку в ходе торгово-экономической бизнес-миссии производителей Казахстана состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между QazTrade и общественным объединением "Предприниматели Гянджи".
Также были подписаны контракты на поставку металлопроката, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции.
Было подписано соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.
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