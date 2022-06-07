Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству

В Баку в ходе торгово-экономической бизнес-миссии производителей Казахстана состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между QazTrade и общественным объединением "Предприниматели Гянджи".

Также были подписаны контракты на поставку металлопроката, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции.

Было подписано соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.