Инвестиции Азербайджана в ненефтяной сектор Казахстана превысили 200 млн долларов

Инвестиции Азербайджана с 1995 по 2021 годы в ненефтяной сектор Казахстана составили более 200 миллионов долларов, а Казахстана в ненефтяной сектор Азербайджана - порядка 100 миллионов долларов.

Об этом сказал на бизнес-форуме в рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Баку председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане зарегистрировано свыше 15 тысяч компаний с иностранным капиталом.

"Среди них 159 компаний с казахстанским капиталом (в сферах промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и услуг). Азербайджанские компании так же представлены на казахстанском рынке", - сказал Мамедов.

Председатель правления отметил, что агентство придаёт большое значение расширению связей с профильными организациями Казахстана на уровне госучреждений, а также напрямую с бизнес-сообществами.

"Мы тесно сотрудничаем с Фондом развития предпринимательства "Даму", также наши делегации участвуют в национальной выставке "Улттыг Оним", проходящей ежегодно в городе Нур-Султан", - сказал Мамедов.

Кроме того, он отметил наличие интереса к привлечению казахстанского бизнеса в Азербайджан и готовности оказывать необходимое содействие.

"К услугам деловых людей наши центры развития малого и среднего бизнеса (более 20), оказывающие консультацию субъектам МСП, проводящие тренинги и инкубационные программы. В 2021 году было проведено около 1,6 тысячи тренингов для более чем 23 тысяч участников, оказана поддержка в создании 76 новых субъектов МСП", - сказал Мамедов.