Азербайджан избран полноправным членом системы "Зеленая карта"

Бюро обязательного страхования избрано полноправным членом Совета бюро до истечения испытательного срока.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро обязательного страхования.

Сообщается, что первые 10 лет членства в Совете бюро являются испытательным сроком. В результате анализа деятельности бюро испытательный срок был отменен и Бюро обязательного страхования на 5 лет избрано действительным членом Совета бюро.

Решение об этом было принято на 56-й Ассамблее Совета бюро, состоявшейся 2-3 июня в столице Сербии Белграде.

Отметим, Бюро обязательного страхования выполняет функции Национального бюро системы "Зеленая карта" и представляет Азербайджан в Международной системе "Зеленая карта".

В бюро сообщили также, что, благодаря этому успеху Бюро обязательного страхования добилось возвращения нашей стране 5 млн манатов, которые требуют в качестве взноса от бюро, имеющих статус временных членов.