Орхан Мамедов и гендиректор ОАО "QazTrade" обсудили сотрудничество в сфере МСБ

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором ОАО "QazTrade" Азаматом Аскарулы.

На встрече состоялся обмен мнениями о поддержке МСБ, организации взаимных торговых миссий и возможности сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Казахстаном превысил 215,738 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 33,587 миллиона долларов (рост за год в 6,42 раза).