Туркменистан и Азербайджан нарастят сотрудничество в сфере энергетики - ФОТО
Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество в сфере энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев в ходе "круглого стола", посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.
По его словам, договоренности по месторождению "Достлуг" послужат дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества стран.
"Мы ожидаем, что, возможно, этот проект даст сильный импульс осуществлению проекта Транскаспийского газопровода", - сказал посол.
Он отметил, что тем самым туркменский газ может достичь европейского рынка, что будет имеет большое значение для развитие энергетического сектора страны.
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