Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос

За январь-май текущего года экспорт Азербайджана составил 15,4 млрд. долларов США, по ненефтяному сектору - 1,2 млрд. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций сообщили, что по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, экспорт по ненефтяному сектору увеличился на 280,6 млн. долларов США или на 30,9%.

В январе-мае 2022 года экспорт плодоовощной продукции увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 219,2 млн. долларов. За отчетный период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 8 раз, алюминия и алюминиевых изделий - в 2 раза, черных металлов и изделий из них - на 49,8%, хлопчатобумажной пряжи - на 23,7% и хлопкового волокна - на 14,5%.

В мае 2022 года экспорт составил 3,6 млрд. долларов. Экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 5,7%, до 222,4 млн долларов. В мае 2022 года экспорт продуктов питания составил 66,4 млн. долларов США, а экспорт непродовольственных товаров увеличился на 24,7%, до 156 млн. долларов.