Планируется наращивание грузооборота Бакинского и Туркменбашинского портов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов в ходе "круглого стола", посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, вследствие строительства нового терминала Бакинского морского порта прием грузов может увеличиться до 3 миллионов тонн в год.

Также Зиядов отметил важное значение цифровизации в этой сфере.

"В настоящее время идут обсуждения с туркменской стороной о внедрении новых цифровых технологий в сфере транспорта. В 2019 году Бакинский порт получил сертификат "зелёного" порта. Мы надеемся, что в ближайшее время порты Туркменистана и Казахстана получат аналогичные сертификаты и в нашем регионе будет создан "зелёный" коридор", - сказал он.