Планируется наращивание грузооборота Бакинского и Туркменбашинского портов
Планируется наращивание грузооборота Бакинского и Туркменбашинского портов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов в ходе "круглого стола", посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.
По его словам, вследствие строительства нового терминала Бакинского морского порта прием грузов может увеличиться до 3 миллионов тонн в год.
Также Зиядов отметил важное значение цифровизации в этой сфере.
"В настоящее время идут обсуждения с туркменской стороной о внедрении новых цифровых технологий в сфере транспорта. В 2019 году Бакинский порт получил сертификат "зелёного" порта. Мы надеемся, что в ближайшее время порты Туркменистана и Казахстана получат аналогичные сертификаты и в нашем регионе будет создан "зелёный" коридор", - сказал он.
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