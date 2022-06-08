Назначен представитель Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Германии

В рамках деятельности по открытию новых представительств Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана в зарубежных странах назначен представитель этой структуры в Германии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на конфедерацию.

В сообщении отмечается, что им стал гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнов.

Эльнур Гусейнов окончил в 2008 году Академию государственного управления по ступени бакалавра, в 2010 году - Школу государственной политики в Willi Brandt School of Public Policy University of Erfurt по ступени магистра в области государственной политики и управления бизнесом, в 2016 году - докторантуру в Свободном университете Берлина (Free University Berlin). С 2018 года - консультант в Германо-российском экономическом союзе.