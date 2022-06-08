Недавно Kapital Bank запустил для юрлиц и предпринимателей первую в своем роде в Азербайджане услугу Mobile POS. Новая услуга, представленная совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, и компанией Visa позволит субъектам бизнеса принимать с помощью смартфона оплаты с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных платежных инструментов без участия традиционного POS-терминала.

Чтобы сделать нововведение более доступным, Kapital Bank предлагает специальную акцию для новых пользователей Mobile POS. Предприниматели, подключившиеся к сервису с 7 по 30 июня 2022 года, не будут платить комиссию в течение всего лета, то есть до 31 августа 2022 года. При подключении к услуге Mobile POS также не потребуется внесение депозита.

Чтобы воспользоваться услугой Mobile POS, необходимо иметь смартфон с операционной системой Android и модулем NFC, а также быть пользователем системы Müştəri Bank. Услуга будет полезна в первую очередь малому бизнесу (парикмахерские, ателье, курьерские службы, такси, мастерские по ремонту обуви, киоски, пищевой сектор, продуктовые и овощные магазины и т. д.), которому не придется приобретать и устанавливать у себя полноценный POS-терминал. К услуге можно подключиться без посещения офисов Kapital Bank и совершенно бесплатно онлайн через мобильное приложение Muştəri Bank.

Пользователи услуги Mobile POS, наряду с приемом платежей, также могут просматривать историю транзакций и информацию о действующих терминалах. В ближайшем будущем нововведение будет внедрено и для пользователей других операционных систем.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 10 97.