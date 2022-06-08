Всемирный банк обновил прогноз по росту ВВП Азербайджана

Рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7 процента и 2,2 процента в 2022 и 2023 годах соответственно, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ).

По оценкам ВБ, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 2,3 процента.

Между тем рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6 процента (-4,3 процента в 2020 году), говорится в отчете.

"Более высокие мировые цены на сырьевые товары и ограничения на поставки энергоресурсов повлияют на экономическую активность. При этом нефтяной сектор в Азербайджане уже работает почти на полную мощность", - отмечается в отчете ВБ.