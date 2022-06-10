Азербайджан выводит на глобальный рынок то, что остро необходимо Европе

Всему свое время. Когда-то из нефти получали только осветительный керосин, а попутно вырабатывавшийся бензин сливали за ненадобностью. В дальнейшем начали использовать бензин, но при этом от керосина никто ведь не отказался.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Нефтегазовый сектор пока что остается локомотивом нашей экономики. Для развития этого сектора Азербайджан должен поддерживать диалог с внешними игроками. И прошедшая Бакинская энергетическая неделя - очень хорошая площадка для обмена мнениями и установления контактов. Проводить такие мероприятия только раз в год, думаю, недостаточно.

Европейские партнеры сегодня усердно говорят о необходимости расширения Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося частью Южного газового коридора, с целью увеличения поставок азербайджанского газа в Европу. Но пока что о расширении ЮГК в большем, чем его проектная мощность объеме, речь не идет. Да, технологически это возможно при инвестировании крупного капитала, потому что на некоторых участках нужно достраивать трубу заново.

В прошлом году Азербайджан экспортировал по ЮГК 19 миллиардов кубометров газа. Добыто было 32 миллиарда кубометров. В этом году наша страна может нарастить экспорт. Как отметил ранее министр энергетики Парвиз Шахбазов, 10,5 миллиарда пойдут в Европу, 2,2 миллиарда - в Грузию, около 9 миллиардов - в Турцию. Общий объем - около 22 миллиардов кубометров.

Говорить о поставках водорода в Европу пока рано. Еще сами химики не знают точно, как это будет. В Азербайджане сейчас поднимается этот вопрос, однако это пока что далекая перспектива. Чтобы говорить о применении и транспортировке водорода в качестве альтернативного источника энергии, необходимо огромное количество опытов и исследований. Это совершенно новая сфера.

Водород бывает разноцветным - голубым, коричневым, зеленым. На изучение производства, использования водорода и его транспортировки только Европейской комиссией выделено 100 миллиардов евро на 10 лет.

Удельный вес молекул природного газа и водорода совершенно разный. Нынешние компрессорные станции, системы, задвижки предназначены для природного газа СH4. А для водорода в газообразном состоянии необходимы совершенно другие системы. Молекулы водорода в десятки раз меньше молекул природного газа и из имеющихся систем они будут легко улетучиваться.

Иное дело водород в жидком виде. В этом случае с его транспортировкой по трубопроводам проблем быть не должно. Однако и здесь существующие системы прокачивающей станции должны быть коренным образом изменены. Должен меняться технологический процесс. Но это тоже дело будущего. Азербайджан может иметь в виду эту перспективу, но бросать на это все силы сегодня не стоит. Мы сегодня выводим на глобальный рынок то, что остро необходимо Европе. Всему свое время. Когда-то из нефти получали только осветительный керосин, а попутно получающиеся нефтепродукты выбрасывали, в том числе бензин. В дальнейшем начали использовать бензин, но при этом от керосина никто ведь не отказался. Так, на авиационном керосине летают самолеты.

Что касается планов сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году и, в частности намерений Германии к 2045 году разобрать за ненадобностью газопроводную систему, то планы европейцев отказаться от ископаемого топлива лично я воспринимаю нормально. Альтернативные источники обладают достаточным потенциалом, к тому же в быту в странах Европы газ практически не используется. Чем более развита страна, тем меньше население пользуется в домохояйствах газом. Азербайджану тоже необходимо подумать об этом.

С тех пор, как с "Шахданиз" пошли первые объемы газа на внутренний рынок, у нас голубое топливо потребляется в быту в очень большом объеме, если соотносить этот объем с численностью населения. На первом месте по потреблению газа стоит энергетика, на втором - население, и только на третьем - промышленность. Но в Азербайджане промышленный сектор развивается и требует все больше энергии. Например, Карбомидный завод SOCAR, запущенный в 2019 году, первые годы не выходил на проектную мощность, но в этом году поставки продукции только на внутренний рынок выросли в четыре раза. Жаль, что у нас не публикуют информацию об энергопотреблении крупных промышленных предприятий. С цифрами в руках было бы проще разъяснить ситуацию.

На мой взгляд, для страны с такой численностью населения мы потребляем слишком много газа. Мы южная страна, но в Баку, например, отопительный сезон продолжается семь месяцев, а в районах почти круглый год. Далее, в Баку население массово устанавливает системы комби, а эти системы не позволяют говорить об экономии. Автономные системы потребляют больше газа. Кроме того, на автономных отопительных системах мы теряем, думаю, не меньше миллиарда кубометров газа. Существенные потери газа в сети имеют место, в противном случае для 10-миллионной страны не потребовалось бы 13 миллиардов кубометров в год, хватило бы и 10 миллиардов.

Лейла Таривердиева