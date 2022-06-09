https://news.day.az/economy/1469205.html США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе - Эрл Литценбергер
США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе - Эрл Литценбергер
США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
"На сегодня несколько американских компаний работает в Карабахе. Мы хотели бы увидеть больше возможностей для наших компаний. Американские компании имеют самые лучшие технологии, в том числе и в сфере возобновляемых источников энергии. Они могут предложить передовые технологии по лучшим ценам", - сказал посол.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре