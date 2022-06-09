Kapital Bank открыл свою 130 точку обслуживания

Один из ведущих банков страны Kapital Bank периодически реализует новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. На этот раз банк представил свой новый 106 по счету филиал - "Мухаммед Хади". Новый филиал расположен по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, 73 (у выхода со станции метро "Ази Асланов").

Филиал "Мухаммед Хади" предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Kapital Bank с 2015 года продолжает процесс трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедшие годы более 60 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 30 новых филиалов и отделений было введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных офисах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.