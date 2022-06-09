Доходы Азербайджана от перевозок по ТРАСЕКА выросли

В январе-марте этого года от грузо- и пассажироперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) было получено 156 781,9 тыс. манатов доходов, что в годовом сравнении больше на 6,9%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственном комитете по статистике сообщили, что в первом квартале 2021 года этот показатель составил 146 727,8 тыс. манатов.

За отчетный период доходы от грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора составили 147 119,1 тыс. манатов, а доходы от пассажироперевозок - 9 662,8 тыс. манатов, что в годовом сравнении больше соответственно на 5,8% и на 26,8%.