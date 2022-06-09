В Гахе запущены работы по обновлению автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) запустило в Гахе капитальную реконструкцию автомобильных дорог, ответвляющихся с 11 км от дороги Гах-Гачгачай-Армудлу протяженностью 12,5 км и ведущих в жилые массивы Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГААДА.

Ширина дороги, реконструируемой по IV технической категории, составляет 10 метров.

Кроме того, начато строительство двухарочного нового моста длиной 36 метров, объединяющего сельские дороги Гашгачай-Армудлу.

Работы в настоящее время ведутся на автодороге Малах протяженностью 1 500 метров.

На последнем этапе проекта строительства будут установлены автобусные остановки, дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.