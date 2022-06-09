https://news.day.az/economy/1469291.html Предотвращен ввоз лесоматериалов из России в Азербайджан
Предотвращен ввоз лесоматериалов из России в Азербайджан
Предотвращен ввоз 200 кубометров лесоматериалов с территории Республики Коми РФ в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ("Россельхознадзор"), это сделано из-за выявления в подготовленных к отправке двух партиях товаров карантинных объектов (усачей рода Monochamus). Это свидетельствует о нарушении правил борьбы с карантинными объектами в фитосанитарной карантинной зоне.
Из-за несоответствия продукции требованиям было отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов.
Организациям выданы предписания, в соответствии с которыми были приняты меры по обеззараживанию зараженной продукции.
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