Предотвращен ввоз лесоматериалов из России в Азербайджан

Предотвращен ввоз 200 кубометров лесоматериалов с территории Республики Коми РФ в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ("Россельхознадзор"), это сделано из-за выявления в подготовленных к отправке двух партиях товаров карантинных объектов (усачей рода Monochamus). Это свидетельствует о нарушении правил борьбы с карантинными объектами в фитосанитарной карантинной зоне.

Из-за несоответствия продукции требованиям было отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов.

Организациям выданы предписания, в соответствии с которыми были приняты меры по обеззараживанию зараженной продукции.