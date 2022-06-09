В Азербайджане утверждены новые правила расторжения трудового договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе об изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана.

Основанием для признания трудового договора, заключенного с работодателем-физическим лицом, расторгнутым на основании обращения работника в орган, осуществляющий государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, станут следующие обстоятельства:

- в случае смерти работодателя, являющегося физическим лицом, объявления его на основании вступившего в законную силу решения суда пропавшим без вести или умершим;

- если в отношении работодателя, являющегося физическим лицом, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо он лишен свободы решением суда, вступившим в законную силу;

- если работодатель, являющийся физическим лицом, считается на основании вступившего в законную силу решения суда недееспособным или не полностью дееспособным;

- при объявлении в розыск работодателя, являющегося физическим лицом, в соответствии с Гражданским процессуальным и Уголовно-процессуальным кодексами;

- если в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в отношении работодателя, являющегося иностранцем или лицом без гражданства, применено административное выдворение за пределы Азербайджана.

Признание трудового договора расторгнутым в этих случаях не освобождает участников трудовых отношений, а также наследников (в пределах доли наследства) умершего работодателя-физического лица от выполнения обязанностей, установленных трудовым законодательством.