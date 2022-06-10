На дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша и Физули-Агдам установлены мобильные системы видеонаблюдения

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана ведутся работы по совершенствованию управления на основе концепции, разработанной в соответствии с новыми вызовами.

Как сообщили Day.Az в госагентстве, продолжается работа по применению новых информационных технологий в управлении и более гибкому и целенаправленному осуществлению деятельности с применением цифрового управления.

В целях развития цифрового управления, оптимизации и электронизации внутренних управленческих процессов, обеспечения гибкого и эффективного управления в этой сфере создана информационная система автомобильных дорог (AYİS) Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В качестве продолжения этих работ агентством было начато внедрение современных механизмов управления и контроля. Так, на территориях, где реализуются проекты дорожной инфраструктуры, устанавливаются системы мобильного видеонаблюдения, разработанные предприятием "Мобильные системы наблюдения". Так как система собрана в мобильный прицеп, ее можно подключать к любому автомобилю и транспортировать в любое место

Контроль над выполнением дорожных проектов осуществляется круглосуточно в режиме онлайн с помощью монитора или мобильного телефона посредством специального программного обеспечения и охватывает территорию в 500 метров. С помощью двух неподвижных и одной движущейся камеры можно вести наблюдение вживую, а также в любых погодных условиях, надолго сохраняя все в памяти устройства с разных ракурсов и расстояний.

Мобильная система видеонаблюдения, помимо постоянного контроля на месте со стороны руководства агентства за исполнением проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по всей стране, с соблюдением "Строительных норм и правил", позволяет в режиме онлайн наблюдать за выполнением проектов с точки зрения качества, скорости и соблюдения правил безопасности, своевременного завершения по графику, за строительными площадками, на которых установлены системы, в любое время и в любом месте.

В настоящее время такие системы мобильного наблюдения установлены на автомобильных дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша, Физули-Агдам, Муганлы-Исмаиллы-Габала и Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, и тем самым процесс строительства находится под полным контролем.

В ближайшее время планируется установка таких систем на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, а также на территориях, где осуществляется реализация других крупных дорожных проектов.