Посол Фуад Искендеров выступил на бизнес-вебинаре в Швейцарии

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров выступил с приветственной речью на бизнес-вебинаре на тему "Обновление Азербайджана 2022: новые направления бизнеса, новые инвестиционные возможности".

Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в аккаунте в Twitter.

Сообщается, что вебинар организован Совместной торговой палатой Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) и Азербайджанским агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Посол отметил, что в ходе вебинара было обсуждено будущее сотрудничество двух стран.