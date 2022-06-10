https://news.day.az/economy/1469506.html Посол Фуад Искендеров выступил на бизнес-вебинаре в Швейцарии
Посол Фуад Искендеров выступил на бизнес-вебинаре в Швейцарии
Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров выступил с приветственной речью на бизнес-вебинаре на тему "Обновление Азербайджана 2022: новые направления бизнеса, новые инвестиционные возможности".
Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в аккаунте в Twitter.
Сообщается, что вебинар организован Совместной торговой палатой Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) и Азербайджанским агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Посол отметил, что в ходе вебинара было обсуждено будущее сотрудничество двух стран.
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