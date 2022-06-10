ТуранБанк отмечает свое 30-летие!

Мы растем каждый год с вашим доверием и уверенностью.

ТуранБанк, отличающийся стабильностью в банковской сфере Азербайджана, завоевав доверие и симпатию клиентов, а также поддерживая имидж надежного делового партнера, отмечает своё 30-летие. За последние 30 лет Банк добился многих успехов, поддерживая малый и средний бизнес, способствуя развитию частного сектора в стране, делая максимально простым, эффективным и безопасным использование банковских услуг клиентами. Руководствуясь критериями профессионализма, надежности и высокой корпоративной культуры, TуранБанк на протяжении многих лет сохраняет финансовую устойчивость, укрепляет позиции в сфере финансирования бизнеса, расширяет базу клиентов, обслуживая более 129 000 физических и юридических лиц в 18 точках продаж.

На протяжении 30 лет ТуранБанк всегда поддерживал реальный сектор, способствовал развитию экономики страны, расширяя доступ к финансам для бизнеса. На протяжении последних лет Банк оказывал значительную поддержку предприятиям по развитию ненефтяного сектора в рамках совместного сотрудничества вместе с местными учереждениями Фондом Развития Предпринимательства, Агентством Аграрного Кредита и Развития, а также международными финансовыми институтами Международной Финансовой Корпорацией, Европейским Банком Реконструкции и Развития, Черноморским Банком Торговли и Развития, ECO Банком Торговли и Развития, Микрофинансовым фондом EMF, Агентством США по Международному Развитию, Исламской Корпорацией Развития Частного сектора, Немецким Фондом Sparkassenstiftung für İnternationale Kooperation.

За время своего существования TуранБанк завоевал симпатию клиентов как инновационный банк, предлагающий цифровые продукты, отвечающие требованиям каждой эпохи. Пытаясь максимально использовать возможности цифровизации, TуранБанк запустил своё новое мобильное приложение, обновленную систему интернет-банкинга, с целью повышения уровня обслуживания.

TуранБанк, придерживась уже 30 лет принципу социальной ответственности, оказывает помощь малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите, безработным по программе самозанятости, семьям ветеранов и шехидов, написавших настоящую героическую эпопею в деле защиты территориальной целостности нашей страны и освобождение наших земель от вражеской оккупации,а также сделал пожертвования в "Yaşat" Фонд, Фонд помощи Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и Фонд Возрождения Карабаха.

В заключение от имени ТуранБанк мы хотели бы поблагодарить всех, кто способствовал нашему успеху за последние 30 лет и вдохновляясь достижениями, достигнутыми за эти годы, мы уверены, что продолжим добиваться успеха в будущем и превзойдем ожидания наших клиентов и партнеров в отношении качества в каждом реализуемом нами проекте.

Потому что наше имя создает уверенность, наша подпись создает доверие!

ТуранБанк

С нами надежно!