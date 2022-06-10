В Азербайджан из Беларуси поступят новые трактора

Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод подписали контракт на поставку 950 тракторов BELARUS в несобранном виде на сумму 15,5 миллиона долларов, передает Day.Az.

"Сотрудничество Минского тракторного завода с Гянджинским автомобильным заводом началось в 2007 году. Всего мы совместно с нашими партнерами собрали и реализовали более 12 тысяч тракторов. План на этот год - свыше 1 тысячи тракторов. Подписан очередной контракт на 950 изделий", - цитирует заводская газета слова гендиректора ОАО "МТЗ" Виталия Вовка.