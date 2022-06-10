Какой объем газа транспортирован из Азербайджана в Европу в этом году?

В январе-мае этого года из Азербайджана в Европу транспортировано 4,5 млрд кубометров газа.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, за отчетный период в Турцию транспортировано 3,6 млрд кубометров, а в Грузию - 1,3 млрд кубометров газа.