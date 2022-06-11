Баку и Анкара расширяют сотрудничество в области космоса

Источник: Агентство международной информации Trend

Турция и Азербайджан в области космоса ведут сотрудничество в сфере строительства спутников и соединении больших телескопов в один.

Об этом сказал Trend глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, передает Day.Az.

По его словам, это сотрудничестве основано на Национальной космической программе Турции, принятой в 2021 году.

"У нас есть и другие направления сотрудничества в рамках этого документа. Наше сотрудничество с Азербайджаном в области космоса осуществляется очень успешно. Мы нацелены на его продолжение по новым проектам", - сказал глава агентства.

Йылдырым отметил, что сотрудничество ведется и в рамках Организации тюркских государств.

"Напомню, что в 2023 году в Баку пройдет Международный конгресс астронавтики, а в 2025 году его проведение возможно в Турции", - добавил он.