Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 мая

1,7

6 июня

1,7

31 мая

1,7

7 июня

1,7

1 июня

1,7

8 июня

1,7

2 июня

1,7

9 июня

1,7

3 июня

1,7

10 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0163 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0058 маната и составил 1,8172 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 мая

1,8282

6 июня

1,8238

31 мая

1,8267

7 июня

1,8161

1 июня

1,8213

8 июня

1,8155

2 июня

1,8119

9 июня

1,8233

3 июня

1,8271

10 июня

1,8075

Средний курс за неделю

1,8230

Средний курс за неделю

1,8172

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0024 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0011 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 мая

0,0265

6 июня

0,0270

31 мая

0,0268

7 июня

0,0275

1 июня

0,0272

8 июня

0,0276

2 июня

0,0268

9 июня

0,0285

3 июня

0,0271

10 июня

0,0294

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0044 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0028 маната и составил 0,1007 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 мая

0,1039

6 июня

0,1031

31 мая

0,1037

7 июня

0,1022

1 июня

0,1037

8 июня

0,1008

2 июня

0,1035

9 июня

0,0989

3 июня

0,1031

10 июня

0,0987

Средний курс за неделю

0,1036

Средний курс за неделю

0,1007