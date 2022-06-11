Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 мая
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
1 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
2 июня
|
1,7
|
9 июня
|
1,7
|
3 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0163 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0058 маната и составил 1,8172 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 мая
|
1,8282
|
6 июня
|
1,8238
|
31 мая
|
1,8267
|
7 июня
|
1,8161
|
1 июня
|
1,8213
|
8 июня
|
1,8155
|
2 июня
|
1,8119
|
9 июня
|
1,8233
|
3 июня
|
1,8271
|
10 июня
|
1,8075
|
Средний курс за неделю
|
1,8230
|
Средний курс за неделю
|
1,8172
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0024 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0011 маната и составил 0,028 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 мая
|
0,0265
|
6 июня
|
0,0270
|
31 мая
|
0,0268
|
7 июня
|
0,0275
|
1 июня
|
0,0272
|
8 июня
|
0,0276
|
2 июня
|
0,0268
|
9 июня
|
0,0285
|
3 июня
|
0,0271
|
10 июня
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,0280
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0044 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0028 маната и составил 0,1007 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 мая
|
0,1039
|
6 июня
|
0,1031
|
31 мая
|
0,1037
|
7 июня
|
0,1022
|
1 июня
|
0,1037
|
8 июня
|
0,1008
|
2 июня
|
0,1035
|
9 июня
|
0,0989
|
3 июня
|
0,1031
|
10 июня
|
0,0987
|
Средний курс за неделю
|
0,1036
|
Средний курс за неделю
|
0,1007
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