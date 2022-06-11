Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 мая 1,7 6 июня 1,7 31 мая 1,7 7 июня 1,7 1 июня 1,7 8 июня 1,7 2 июня 1,7 9 июня 1,7 3 июня 1,7 10 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0163 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0058 маната и составил 1,8172 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 мая 1,8282 6 июня 1,8238 31 мая 1,8267 7 июня 1,8161 1 июня 1,8213 8 июня 1,8155 2 июня 1,8119 9 июня 1,8233 3 июня 1,8271 10 июня 1,8075 Средний курс за неделю 1,8230 Средний курс за неделю 1,8172

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0024 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0011 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 мая 0,0265 6 июня 0,0270 31 мая 0,0268 7 июня 0,0275 1 июня 0,0272 8 июня 0,0276 2 июня 0,0268 9 июня 0,0285 3 июня 0,0271 10 июня 0,0294 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0044 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0028 маната и составил 0,1007 маната за турецкую лиру.