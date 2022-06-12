В Чехии увеличилась стоимость бензина за один литр

В Чехии на автозаправочных станциях (АЗС) цена на бензин в среднем составила 47,31 кроны или $2,06 за один литр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Средняя стоимость дизельного топлива равна 46,53 кроны или около $2 за литр. Агентство сообщает, что такие показатели - исторический рекорд для Чехии.

В прошлом году цена на бензин в стране была ниже на 16,79 кроны (примерно $0,7 по тогдашнему курсу), а дизельного топлива - на 20,53 кроны (около $0,9) меньше.