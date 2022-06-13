В Азербайджане выросло промпроизводство

Промышленными предприятиями и частными предпринимателями, осуществляющими деятельность в Азербайджане в этой сфере, в январе-мае 2022 года было произведено промышленной продукции на 34,9 млрд. манатов, что на 3,3% больше в годовом сравнении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что за отчетный период производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,1%, а в ненефтегазовом секторе - на 14,3%.

В прошлом году 75,7% объема промышленного производства пришлось на добывающую промышленность, 20,3% - перерабатывающую, 3,5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,5% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

"В добывающей промышленности добыча товарной нефти уменьшилась на 2,7%, добыча товарного газа выросла на 18,5%", - говорится в сообщении.